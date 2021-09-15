Malatya'da 53 kilo 950 gram eroin ele geçirildi
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da 53 kilo 950 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da 53 kilo 950 gram eroin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kale ilçesi Malatya-Elazığ yol uygulama noktasında durdurulan otobüste 2 yolcunun eşyalarında arama yapıldı.
Ekipler, 53 kilo 950 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri