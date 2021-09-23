Malatya'da 5 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücü Artvin'de yakalandı - Haberler
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Malatya'da 5 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücü Artvin'de yakalandı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Malatya'da çarptığı 5 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olduğu iddiasıyla aranan şüpheli Artvin'de gözaltına alındı.

MALATYA (AA) - Malatya'da çarptığı 5 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olduğu iddiasıyla aranan şüpheli Artvin'de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 Ağustos'ta Buhara Caddesi Çöşnük kavşağında 5 yaşındaki çocuğa çarparak kaçan araç sürücüsünü yakalamak için soruşturma başlattı.

Kaza yerinde düşen aracın markasını gösteren parçadan yola çıkan ekipler, 20 saatlik kamera ve Plaka Tanıma Sistemi'ni inceleyerek aracın plakasını belirledi ve sürücünün F.Ö. olduğunu tespit etti.

Aracı şüphelinin ikametine yakın boş arazide bulan ekipler, şüpheliyi ise Artvin'de yakaladı.

Malatya'da 15 Ağustos'ta meydana gelen kazada plakası alınamayan ve kaza yerinden kaçan araç, 5 yaşındaki çocuğa çarpmıştı. Ağır yaralanan çocuk 23 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti.

Malatya'da 5 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücü Artvin'de yakalandı

Malatya'da 5 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücü Artvin'de yakalandı

Malatya'da 5 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücü Artvin'de yakalandı

Malatya'da 5 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücü Artvin'de yakalandı
AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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