Malatya'da 4 büyükbaş hayvan çaldığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4 büyükbaş hayvanın çalınmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4 büyükbaş hayvanın çalınmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanşehir ilçesi Hudut Mahallesi'ndeki bir ahırdan 4 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine çalışma başlattı.
İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip tarafından ilçedeki kamera görüntüleri incelenerek yapılan detaylı çalışma sonucu 2 şüphelinin kapalı kasa transit araçla hayvanları çaldıkları tespit edildi.
Plakası belirlenen araç ile büyükbaş hayvanlar Sivas'ın Kangal ilçesinde yakalandı. Hırsızlığı gerçekleştirilen 2 şüpheli gözaltına alınırken, çalınan hayvanlar hayvan sahibine teslim edildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik