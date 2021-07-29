Malatya'da 4 büyükbaş hayvan çaldığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı
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Malatya'da 4 büyükbaş hayvan çaldığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı

Malatya'da 4 büyükbaş hayvan çaldığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4 büyükbaş hayvanın çalınmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4 büyükbaş hayvanın çalınmasına ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanşehir ilçesi Hudut Mahallesi'ndeki bir ahırdan 4 büyükbaş hayvanın çalınması üzerine çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip tarafından ilçedeki kamera görüntüleri incelenerek yapılan detaylı çalışma sonucu 2 şüphelinin kapalı kasa transit araçla hayvanları çaldıkları tespit edildi.

Plakası belirlenen araç ile büyükbaş hayvanlar Sivas'ın Kangal ilçesinde yakalandı. Hırsızlığı gerçekleştirilen 2 şüpheli gözaltına alınırken, çalınan hayvanlar hayvan sahibine teslim edildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Malatya'da 4 büyükbaş hayvan çaldığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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