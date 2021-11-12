Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem (4)
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel
2 SAATTE 17 SARSINTIMalatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.19'da 4.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası 2 saat içinde 1.2 ile 2.9 arasında 17 artçı sarsıntı daha kaydedildi.
MALATYA (DHA) - 2 SAATTE 17 SARSINTI
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.19'da 4.7 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası 2 saat içinde 1.2 ile 2.9 arasında 17 artçı sarsıntı daha kaydedildi.
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri
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