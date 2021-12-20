Malatya'da 393 deprem konutu daha hak sahiplerine teslim edildi

MALATYA (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'da, evleri zarar görenler için yapılan 393 konut daha hak sahiplerine kurayla teslim edildi.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının öncülüğünde TOKİ tarafından Gelincik Tepesi'nde yapımı tamamlanan 2. Etap 393 konut Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen kura töreniyle hak sahiplerine teslim edildi.

Battalgazi'deki kırsal mahalleler ile Pütürge, Doğanyol, Arguvan, Hekimhan, Kuluncak ve Akçadağ ilçelerinden mazeret beyan ederek Gelincik Tepesi'nde konut talep eden hak sahibi vatandaşlar için Battalgazi Halk Eğitim Merkezi'nde kura töreni düzenlendi.

Vali Aydın Baruş, törende, 24 Ocak 2020'deki depremden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla devletin tüm kurumlarının harekete geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dertlerinize derman olmak için devletin tüm kurumları seferber oldu. Bu süreçte vatandaşlarımızın tüm dertlerini dinleyerek bu sorunların çözüme kavuşması noktasında milletvekillerimizin çok değerli katkıları oldu. Her bir vatandaşımızın yaşadığı sorun aslında bizim sorunumuz. Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu talimatta, 'Hiçbir vatandaşın çaresiz durumda bırakılmaması ve mutlaka sorununa bir çözüm getirilmesi' vardı. Bizler de bu süreci bu talimatlar doğrultusunda yönetmeye çalıştık. Pek çok konutu ilçelerimizde vatandaşlarımıza teslim ettik. Gelincik Tepe çok zorlu ve sert bir zemine sahip. Depreme son derece dayanıklı bir alan ve depreme karşı dayanıklı konutlar inşa edildi. Toplam 393 konutu teslim edeceğiz. Bu süreçte emek veren herkese teşekkür ediyorum."

Törene AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Umut Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, AFAD İl Müdürü Mustafa Türker ve hak sahibi vatandaşlar katıldı.

AA / Volkan Kaşik - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet