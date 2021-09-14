Malatya'da 39 litre sahte alkol ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da 39 litre sahte alkol ele geçirildi

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da 39 litre sahte alkol ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonda 39 litre sahte alkol ele geçirildi, 2 şüpheliye işlem yapıldı.

Malatya'da düzenlenen operasyonda 39 litre sahte alkol ele geçirildi, 2 şüpheliye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda Dabakhane Mahallesi'nde bir iş yerinde sahte alkol tüketildiği tespit edildi.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler 39 litre sahte alkol ele geçirdi, 2 şüpheliye işlem yapıldı.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ertuğrul Gazi Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Müge Anlı Bensu Soral Kylie Jenner
Spor Cristiano Okan Buruk Şenol Güneş Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Malatya'da 39 litre sahte alkol ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 16:23:26. #1.17#