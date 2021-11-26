Malatya'da 32 yabancı uyruklu yakalandı

MALATYA (AA) - Malatya'da polis ekipleri, 32 yabancı uyrukluyu yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik yapılan ihbarları değerlendiren ekipler operasyon düzenledi.

Ekipler, kentin farklı noktalarında Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 32 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Yakalanan yabancı uyruklular, adli ve idari işlemlerin ardından İl Göç Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

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