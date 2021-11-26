Malatya'da 32 yabancı uyruklu yakalandı - Haberler
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Malatya'da 32 yabancı uyruklu yakalandı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da 32 yabancı uyruklu yakalandı

Malatya'da polis ekipleri, 32 yabancı uyrukluyu yakaladı.

MALATYA (AA) - Malatya'da polis ekipleri, 32 yabancı uyrukluyu yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde düzensiz göçmenlere yönelik yapılan ihbarları değerlendiren ekipler operasyon düzenledi.

Ekipler, kentin farklı noktalarında Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 32 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Yakalanan yabancı uyruklular, adli ve idari işlemlerin ardından İl Göç Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

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Malatya'da 32 yabancı uyruklu yakalandı

Malatya'da 32 yabancı uyruklu yakalandı

Malatya'da 32 yabancı uyruklu yakalandı

Malatya'da 32 yabancı uyruklu yakalandı

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AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri

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