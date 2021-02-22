Malatya'da 32. Vergi Haftası etkinlikleri
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Malatya'da 32. Vergi Haftası etkinlikleri

22.02.2021 12:23 | Son Güncelleme: 22.02.2021 12:38
Malatya'da 32. Vergi Haftası etkinlikleri

Malatya Valisi Aydın Baruş, 32. Vergi Haftası dolayısıyla İl Vergi Dairesi Başkanı Fatih Güleç'i makamında kabul etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, 32. Vergi Haftası dolayısıyla İl Vergi Dairesi Başkanı Fatih Güleç'i makamında kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, vergi bilincinin arttırılması amacıyla Türkiye genelinde şubat ayının son haftası kutlanan 32. Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında Güleç ve beraberindekileri Baruş, makamında kabul etti.

Verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artırılması için Vergi Haftasındaki etkinliklerin önemli olduğunu belirten Baruş, vatandaşlara bunun bir mükellefiyet değil de kutsal bir görev ve ihtiyaçların karşılanması için yapılan bir çalışma olduğunu iyi anlatılması gerektiğini vurguladı.

Baruş, Vergi Dairesi teşkilatının, maliye teşkilatının ve onların yakın çalışma ortağı olan meslek mensuplarının Vergi Haftasını kutlayarak, Güleç ve tüm teşkilat çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.

Güleç ise kabullerinden dolayı Baruş'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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