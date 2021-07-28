Malatya'da 10 kilo esrar ele geçirildi
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Malatya'da 10 kilo esrar ele geçirildi

Malatya'da 10 kilo esrar ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde jandarma ekipleri yaptığı operasyonda 10 kilo 850 gram kubar esrar ve bin 853 kök hint keneviri ele geçirdi.

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde jandarma ekipleri yaptığı operasyonda 10 kilo 850 gram kubar esrar ve bin 853 kök hint keneviri ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Yazıhan ilçesi Bozluk Mahallesi'nde bir adreste yasa dışı hint keneviri ekimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Jandarma tarafından yapılan aramada, bin 853 kök hint keneviri, 10 kilo 850 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan bir 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - MALATYA

Malatya'da 10 kilo esrar ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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