Malatya Büyükşehir'den dezenfekteye ağırlık
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Malatya Büyükşehir'den dezenfekteye ağırlık

Dünyada ve Türkiye'de binlerce insanın ölümüne neden olan Covid 19 salgınına karşı Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir'den dezenfekteye ağırlık
07.08.2020 11:57 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:01

Dünyada ve Türkiye'de binlerce insanın ölümüne neden olan Covid 19 salgınına karşı Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi bağlı ekipler vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar belirli periyotlarla dezenfekte ederek vatandaşların bu alanları güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlıyor.

Yapılan çalışmalarla ilgili Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Bülent Şahin, bazı açıklamalarda bulundu. Kovid-19 salgını ile ilgili ülkemizde bir artış yaşandığını dile getiren Şahin, "Bu salgından korunmak için sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına mutlaka uymamız gerekiyor. Bu kişisel uygulamaların yanında toplum olarak temizliğimize çok dikkat etmeliyiz. Bizler vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı, camii, park, otobüsler, otobüs durakları, lavabo ve WC guruplarının bulunduğu alanları periyodik aralıklarla sürekli dezenfekte yapıp ilaçlıyoruz. Cadde ve sokaklarımızı gece yıkayıp, temizliyoruz. Bu çalışmaların yanında haşereyle mücadele çalışmaları yapıyoruz. İnsan sağlığını tehdit edecek her türlü unsuru ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önemlidir. Bu çalışmalarımızdaki amacımız salgının etkilerini en aza indirmektir" dedi.

"Vatandaşlarımızdan kurallara uymalarını bekliyoruz"

Salgınla mücadelede vatandaşların kurallara uymaları gerektiğini belirten Şahin, Kurallara riayet edildiğinde salgının etkilerinin yok olacağını, çocuklara el yıkama ve kişisel bakım alışkanlıkları kazandırılması gerektiğini de belirtti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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