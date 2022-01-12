Malatya Büyükşehir Belediyesinden kar mesaisi

MALATYA (Bültenler) - Malatya Büyükşehir Belediyesi ilçeler ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için, karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor.

Kar yağışının yoğun olarak görüldüğü bölgelerde kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aksatmaksızın sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Pütürge ilçesine bağlı Valiçeşmesinde hasta olan vatandaşa sağlık ekiplerinin ulaşabilmesi için kar yağışının etkili olduğu yolda, yol açma ve temizleme çalışması yaparak sağlık ekiplerinin vatandaşa ulaşmasını sağladı.

Malatya merkez ve ilçelerde yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışından vatandaşların olumsuz bir durumla karşılaşmaması için çalışmalarını sürdüren ekipler, Hekimhan ilçesi Yamadağ bölgesinde, Hekimhan İlçesi Kurşunlu mahallesi ve Hekimhan İlçesi Güzelyayla Bölgesinde kar temizleme, yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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