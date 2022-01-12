Malatya Büyükşehir Belediyesinden kar mesaisi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya Büyükşehir Belediyesinden kar mesaisi

Malatya Büyükşehir Belediyesinden kar mesaisi
Bültenler - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediyesi, özellikle yağışların yoğun olarak görüldüğü kırsal mahalleler ile rakımı yüksek olan ilçelerde karla mücadele çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor.

MALATYA (Bültenler) - Malatya Büyükşehir Belediyesi ilçeler ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için, karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor.

Kar yağışının yoğun olarak görüldüğü bölgelerde kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını aksatmaksızın sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Pütürge ilçesine bağlı Valiçeşmesinde hasta olan vatandaşa sağlık ekiplerinin ulaşabilmesi için kar yağışının etkili olduğu yolda, yol açma ve temizleme çalışması yaparak sağlık ekiplerinin vatandaşa ulaşmasını sağladı.

Malatya merkez ve ilçelerde yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışından vatandaşların olumsuz bir durumla karşılaşmaması için çalışmalarını sürdüren ekipler, Hekimhan ilçesi Yamadağ bölgesinde, Hekimhan İlçesi Kurşunlu mahallesi ve Hekimhan İlçesi Güzelyayla Bölgesinde kar temizleme, yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Aydos Ormanı'nda kar yağışı havadan görüntülendi

Aydos Ormanı'nda kar yağışı havadan görüntülendi

 İstanbul'da kar yağışı başladı

İstanbul'da kar yağışı başladı

 Yurtta hava durumu

Yurtta hava durumu

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title