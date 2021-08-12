Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden örnek proje

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından başlatılan 'Manevi Değerlerimize Sahip Çıkıyoruz' projesi kapsamında ilk çalışma Melekbaba Mezarlığı'nda gerçekleştirildi.

Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı Gençlik Merkezi üyeleri olan gençlerin de gönüllü olarak katıldığı 'Manevi Değerlerimize Sahip Çıkıyoruz' projesi kapsamında ilk çalışma Melekbaba Mezarlığı'nda yapılırken, geri kalan 11 mezarlığında proje dâhilinde olduğu belirtildi.

Projenin önemine yönelik bir konuşma yapan Mezarlıklar Şube Müdürü Osman Gönültaş, "Gençlik Merkezi'mizdeki gençlerimizle birlikte 'Manevi Değerlerimize Sahip Çıkıyoruz' projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı 12 mezarlıkta temizlik, bakım ve onarım çalışması yapıyoruz. Buradaki asıl amaç manevi değerlerin önemine değinmek ve geçmişimize sahip çıkmaktır. Geçmişine ve ölüsüne sahip çıkmayanın yaşayana sahip çıkmasının bir anlamı olmadığını yeni nesil gençlerimize anlatmak istiyoruz. Bu yapılan çalışmalardan dolayı bizlerden desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyoruz" dedi.

Gençlerin gönüllü olarak gelmelerinden büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Kadın Aile Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Hilal Yıldırım, "Kadın Aile Gençlik Ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü'müze bağlı Gençlik Merkezi'mize üye gençlerimizle bugün 'Manevi Değerlerimize Sahip Çıkıyoruz' projesi kapsamında Melekbaba Mezarlığı'mıza geldik, burada çevre temizliği ve taşları toplama görevini üstlendik" sözlerine yer verdi.

Çok güzel bir hizmet yapıldığını kaydeden Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir, "Melekbaba Mezarlığı'nda Büyükşehir Belediyesi Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından proje edilen geçmişimiz olan, mezarlıklarımızın temizliğine ve çevre düzenine katkı sağlamak amacıyla daire müdürlükleri ve personeli ile beraber şuanda mezarlığımızda temizlik yapıyoruz.Tabi bu örnek güzel bir hizmet bu vesileyle öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanım Selahattin Gürkan Bey'e, daire başkanımıza, müdürlerimize ve gençlerimize bu örnek hizmeti başlattıkları için teşekkür ediyorum. Gençlerimiz de milletimiz de geçmişi olan mezarlıklarına kendi nesline ve manevi noktada güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Gençlik Merkezi Üyelerinden Yağmur Altun, "Mezarlık temizliği projesi için geldik. Bu etkinlik için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkürlerimizi iletiyorum" cümlesini ifade etti.

Gençlik Merkezi Üyelerinden Sinan Kurt ise, "Buraya gönüllü olarak geldik. 'Manevi Değerlerimize Sahip Çıkıyoruz' projesi dâhilinde ben ve tüm arkadaşlarım çevreyi temizliyoruz. Melekbaba Mahallesi Mezarlığı'ndayız. Bu projeye destek veren Başkanımız Selahattin Gürkan'a ve çalışanlarına teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler