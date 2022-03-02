Malatya Büyükşehir Belediyesi hava şartlarının uygun hale gelmesiyle çalışmalara start verdi

Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı havaların soğuması nedeniyle ara verdiği asfalt çalışmalarına yeniden başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından Battalgazi İlçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'nde alt yapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri de bölgede asfalt çalışmalarına başladılar.

Battalgazi Mahallesi'nde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir, "Battalgazi ilçemize bağlı Battalgazi Mahallemizde MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı olarak asfalt serim çalışmalarına başladık. Kış mevsimi ile birlikte ara vermiş olduğumuz çalışmalara havaların asfalt serimine uygun hale gelmesi ile birlikte yeniden başladık. En kısa süre içerisinde Battalgazi Mahallemizde asfalt çalışmalarını tamamlayacağız. Çalışmalarımız neticesinde vatandaşlarımız daha konforlu bir yola kavuşmuş olacaklar. Mahalle sakinlerine hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür eden mahalle sakinlerinden Muharrem Dişkaya, "Sayın Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a, daire başkanlarına ve sahadaki personellere yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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