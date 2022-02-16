Malatya Büyükşehir Belediyesi, Eski Malatya Yolunda asfalt çalışmalarını sürdürüyor

MALATYA (Bültenler) - Geçtiğimiz günlerde yoğun bir şekilde yağan kar yağışının ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi uhdesinde olan ve vatandaşların güvenli bir trafik seyri yaşaması adına Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri tarafından buzlanma ve tuzlama çalışmalarının ardından bozulmalar yaşanan yollarda yama çalışmaları yapılıyor. Ayrıca yıl içerisinde MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte çalışmaların bittiği bölgelerdeki yollarda asfaltlama çalışmaları yapılıyor.

Eski Malatya'yı Malatya'ya bağlayan yol üzerinde asfaltlama ve yama çalışmalarının yapıldığı alanda bilgiler veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Hakan Demir, " Malatya'yı Eski Malatya'ya bağlayan yol üzerinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Bilindiği üzere MASKİ tarafından derinde kalan eski asbest boruların değiştirilmesi sonucunda yolda bozulmalar yaşanmıştı. Kış şartlarının ortadan kalkmasıyla birlikte ekiplerimiz bir yandan finisherli asfalt dökümü yaparken bir yandan da yama çalışmalarına başladı. Yoğun trafiğe sahip olan yolumuzdaki sıkıntıları gidermeye ve halkımızın güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için çalışıyoruz. Yapılan çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte rahat bir trafik ve güvenli bir trafik akışı sağlanmış olacak. Yaptığımız çalışmaların hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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