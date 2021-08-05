Malatya Büyükşehir Belediye Toplantı

İlçe tamamlanan ve devam eden MASKİ çalışmaları, yol altyapı yatırım çalışmaları Gümrük ve Ticaret Eski Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay ve daire amirleri ile birlikte yerinde incelendi.

İlçe Sipahiuşağı, Konducak, Çakırsu, Bostancık, Budak ve Kılıçlı mahallelerinde bir takım incelemelerde bulunan heyet daha sonra ilçemizde tamamlanan ve devam eden çalışmalar hakkında Hami Aydınlar parkında düzenlenen toplantıda halkı bilgilendirdi.

Buradaki toplantıya eski dönem Gümrük ve Ticaret Bakanı ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkçi, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, İller Bankası Bölge Müdürü Celal Kaştı, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Yol Altyapı ve Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Arapgir Belediye Başkan Yardımcıları Gürbüz Bulut ve Ramazan Erdem, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu toplantıda yaptığı konuşmada "Kamu kurum ve kuruluşların burada yaptığı yatırım belki on binin üzerindeki yıllara giden birikmiş bir kültürün yaşamasına ait. Ve burada ev sahipliği yapan Arapgirlilere ait bir hizmet. Dolayısıyla kalıcı hizmetler, altyapı hizmetleri, içme suyu, kanalizasyon, arıtma tesisi çok büyük bir özveri, çok büyük bir çalışma. Bu ciddi yatırımlar bundan sonra da yapılacak yeni yerleşkeler yapılacak ve bu sistem bir sonraki dönem gelir getirecek hale gelecek. Büyükşehir Belediye Başkanıma ve ekibine müteşekkirim. Bakanıma ve bürokratlarıma teşekkür ediyorum "dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise yaptığı konuşmada " Arapgir'e 120 milyon lira yatırım yapıldı. Yani arıtma, su depoları, içme suyu 103 kilometre, kanalizasyon 70 kilometre. Malatya 81 il, 30 Büyükşehir içinde en fazla yatırım yapan şehir. Şu anda 12 tane arıtma tesisi ihale ettik. Bütün ilçelerde asfalt şantiyesi var. Siz aranızda birlik ve beraberlik içerisinde olursanız işlerin hepsi de kolaylıkla hallolur düşüncesindeyim. Hepinize en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.

Toplantıya katılan daire amirleri yatırımlar hakkında teknik bilgiler verirken, Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli yatırımların Arapgir'e hayırlı olmasını dilerken. Eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi de "Arapgir kadim bir şehir. Arapgir'e yapılanlar ne kadar çok olursa az görünür. Yatırımların bu dönem içerisinde bitirilmesi bizlere gurur veriyor. Yatırımların hayırlı olmasını diliyor sevgi ve saygılarını sunuyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler