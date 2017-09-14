Malatya Belediyesinin Üst Yapı Çalışmaları

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Recai Kutan Caddesinde değişim, dönüşüm ve yenileme çalışmalarına devam ediyor.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi ilçe merkezine kadar giden yolu etaplar halinde yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl İtfaiye Kavşağından, Orduzu Çatyol Kavşağına kadar olan bölümü yapılıyor.



Üstyapı çalışmalarının devam ettiği yolda, itfaiye kavşağının bulunduğu yerde kış aylarında yaşanan araç kaymalarını önlemek amacıyla, kavşaktaki kot farkları standartlara uygun hale getiriliyor.



Bu kapsamda caddenin 750 metrelik bölümde 2.5 metrelik kaldırım, 2 metrelik cep otopark, 2 metrelik bisiklet yolu ile 14 metre genişliğinde yol, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışması yapıyor.



Etap etap yapılacak caddeye 36 aydınlatma direğinin monte edildiği caddeye 72 ağaç dikilecek.