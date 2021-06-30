Malatya Belediye Başkanı, Darende Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret etti
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Malatya Belediye Başkanı, Darende Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret etti

Malatya Belediye Başkanı, Darende Sanayi Sitesi esnaflarını ziyaret etti
Bültenler - Haberler | Güncel

Ziyarete Başkan Gürkan'ın yanı sıra MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ile şube müdürleri katıldı.

BAŞKANIMIZ BİZİ ÇAMURDAN KURTARDI

Darende Sanayi Sitesi esnafları adına yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür eden Hamit Karagülle, " Darende Sanayi Sitemize Başkanımızın emeğinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Başkanımız bizi çamurdan kurtardı. Allah kendisinden razı olsun. Esnafımızda emeğinin karşılığı almak için mücadele etmektedir. Başkanımıza ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim"

ESNAFLARIMIZ GÜZEL VE NEZİH BİR SANAYİ SİTESİNE KAVUŞTU

Darende Sanayi Sitesi'nin var olan sıkıntılarının yapılan çalışmalarla giderildiğini belirten Başkan Gürkan " Sanayi esnafımız kışın çamurda, yazın toz toprakta olmaları ve gelen araçların bakım ve tamiri ile ilgili çok sıkıntılar yaşanmaktaydı. Sanayi esnafımız bizlere taleplerini illeti.Arkadaşlarımızda Sanayi Sitemizin her noktasını asfaltlamak için büyük gayret gösterdiler. Yapılan çalışmayla birlikte güzel, mümtaz ve temiz bir sanayi sitesi oldu. Büyükşehir olarak sadece Sanayi Sitesinde değil Darende'nin her köşesinde çalışma içerisindeyiz. Biz göreve geldiğimizde birinci önceliğimizin vatandaşlarımızın birlik ve beraberlik içerisinde dayanışma içerisinde olmasını sağlamak dedik. Şuanda vatandaşlarımız birlik ve beraberlik içerisinde. Malatya huzur kenti hüviyeti içerisinde. Bundan sonraki hizmetlerde zaten bizim işimiz. Şehrin her tarafında hizmetler yapılıyor ve inkişaf ediyor. Malatya'nın yüzyıllık hizmet hamlelerinin bu dönemde yapılacağını ifade etmek istiyorum. Sanayide bulunan esnafımıza ve hemşerilerimize çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum. Cenabı Allah'tan bol kazançlar ve hayırlı rızıkları esnafımıza nasip etmesini niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a Darende Sanayi Sitesi'ne yapmış olduğu hizmet ve yatırımlardan dolayı Esnaf Odası Başkanı Salih Soylu bir tablo hediye etti.

Kaynak: Bültenler

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