Malatya Barosu'ndan Arslan tepkisi
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Malatya Barosu'ndan Arslan tepkisi

18.03.2021 14:21 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:38
Malatya Barosu'ndan Arslan tepkisi

Malatya Barosu tarafından, Avukat Ersin Arslan'ın haciz işlemi için gittiği evde öldürülmesine tepki gösterildi.

Malatya Barosu tarafından, Avukat Ersin Arslan'ın haciz işlemi için gittiği evde öldürülmesine tepki gösterildi.

Malatya Barosu Başkanı Avukat Enver Han, Malatya Adliye Sarayı önünde, avukatlarla birlikte basın açıklaması yaptı. Han, Avukat Ersin Arslan'ın haciz işlemi için gittiği evde öldürülmesine tepki gösterdi.

Basın açıklamasını okuyan Barı Başkanı Han, "Bizler, her daim hukukun üstünlüğü diye haykıran, ancak etten kemikten oluşan insanlarız. Saldırıya uğramamıza, dövülmemize, bıçaklanmamıza, silahla vurulmamıza tanık olduğunuz avukatlarız. Bugün de hasım bellendik. Bugün de yaşam hakkımız elimizden alındı. Biz bugün, Gebze'de öldürüldük. İcra memurlarıyla birlikte Kocaeli'nin Gebze İlçesi'nde bir eve hacze giden İstanbul Barosu üyesi meslektaşımı Avukat Ersin Arslan, ev sahibinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Borçlu Y. Y. kendisini öldürmek kastıyla doğrudan göğsüne ateş etti. Meslektaşımız kaldırıldığı hastanede maalesef hayatını kaybetti. Meslektaşımız henüz 27 yaşında gencecik bir insandı. Görevi gereği gittiği haciz mahallinde katledildi. Acımız ve isyanımız tarifsiz büyüklüktedir. Artık yeter" dedi. - MALATYA

Malatya Barosu'ndan Arslan tepkisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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