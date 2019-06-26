Makyajlanan Audi Q7 2020, Yenilikçi İç Donanımlarıyla Tanıtıldı

Audi'nin uzun süredir beklenen SUV modeli Q7 2020, dış tasarımda pek bir değişikliği getirmese de yeni ve dijital donanımlarıyla birlikte daha yenilikçi bir aracı müşterilerinin beğenisine sundu.

Aracın dışını incelediğimiz zaman Q7'nin ızgarasının nispeten daha da geniş olduğunu ve geri kalan tasarımda da ufak değişiklikler yaptığını görebiliyoruz. Yeniden tasarlanan farlar aracın görünüşünde ufak bir değişiklik oluştururken ön ve arka tamponlardaki ince değişikliklerin araca farklı bir hava kattığını da söyleyebiliriz.

Aracın içerisini incelediğimiz zaman büyük değişikliklerle karşılaşabiliyoruz. Çift dokunmatik ekranın yanı sıra yenilenmiş bir ön konsol bizleri karşılıyor. Audi, dijital aksamların ciddi manada arttığı yeni modelde aracın içinin 11 milimetre daha genişletildiğini belirtti. Bu fark tabii ki de birçok kişinin anlamayacağı ölçekte bir fark olsa da Audi'nin, yeniliklerin sonucunda aracın küçülmediğine vurgu yapmak amacıyla böyle bir açıklama yaptığı düşünülüyor.

Elektronik aksamlara bakmaya devam edecek olursak standart pakette Audi connect sistemlerini sunacak olan Q7, Amazon Alexa ile uyumlu olarak çalışabilecek. Aracı yarı otonom hale getirecek olan Car-to-X sistemiyse önümüzdeki günlerde araçla buluşacak.

Tüm motor seçenekleri 48 voltluk yarı hibrit sisteme sahip olan Audi, Avrupa'da iki dizel ve bir adet benzinli seçenekle müşterilerini karşılayacak. Aracın yakıt tüketim verileri henüz açıklanmadı.