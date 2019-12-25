Makyaj yaparken göz sağlığınıza dikkat!

25.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:00

Makyaj, kadınların hem günlük hem özel yaşamlarının olmazsa olmazı. Fakat göz makyajının gözlerde alerjilere, hatta iltihaplanmalara yol açabildiğini biliyor muydunuz? Özellikle göz makyajı sırasında kullanılan kalem, eyeliner ve rimel gibi ürünler, yanlış kullanım sonucunda çeşitli göz problemleriyle sonuçlanabiliyor.

Makyaj yaparken kaliteli ürünler kullanın

Ambalajlarıyla göz dolduran makyaj malzemeleri çoğu zaman sağlık için tehlikeli olabiliyor. Tek bir ürünün, birden fazla bölgede kullanılması ise özellikle gözleri olumsuz etkileyebiliyor. Doğru makyaj malzemeleri seçilmediğinde ve kaliteli ürünler kullanılmadığında göz alerjileri ya da enfeksiyonlar kaçınılmaz hale geliyor. Ürün seçerken, son kullanma tarihine bakmak ve ürünün üretim yerini incelemek gerekiyor. Aksi takdirde kirpik dökülmeleri, kirpik dibi iltihaplanmaları, göz kapağı düşüklüğü ve göz enfeksiyonu gibi hastalıklarla karşılaşılabiliyor.

Ürünleri paylaşmak, bakterileri de paylaşmak anlamına geliyor

Damar ve sinir dokularının yoğun bulunduğu gözler, vücudun diğer kısımlarına göre daha ince ve hassastır. Göz makyajı temizlenmediğinde bakteri ve virüs oluşumu hızlanırken, kirpik dibi iltihabı yani arpacık oluşabiliyor. Uzun süreler boyunca aynı makyaj malzemesini kullanmaksa bakterilerin çoğalmasına yol açabiliyor. Her insanın vücudunda farklı bakteriler bulunduğu için, başkalarının makyaj malzemesini kullanmak problem yaratıyor. Ürünleri paylaşmak, aynı zamanda mikropları da paylaşmak anlamına geliyor. İçinde yoğun yağ bulunduran malzemelerse, korneanın beslenmesini sağlayan gözyaşını etkileyebiliyor. Bu durum göz sağlığını olumsuz etkilerken kaşıntı, kızarıklık gibi belirtiler görülebiliyor. Bu belirtiler sonrasında mutlaka uzman bir doktora başvurmak gerekiyor.

Makyaj ürünleri göz alerjisine neden olabiliyor

Bünyesi alerjik reaksiyona yatkın kişilerin makyaj malzemesi seçerken daha fazla özen göstermesi gerekiyor. Makyaj ürünlerinde bulunan koruyucu ve etkin maddeler göz alerjisine neden olabiliyor. Kirpik dipleri için kullanılan göz kalemi, eyeliner gibi ürünleri göze yakın olan iç kısım yerine, dış kısımlarına sürmek bu nedenle önem taşıyor. Aksi durumda kirpiklerin göze yakın kısımlarında bulunan ve gözyaşının üretilmesine yardımcı olan Meibomean yağ bezlerinde, dikkat edilmezse problemler oluşabiliyor. Meibomean bezleri makyaj esnasında tıkanırsa gözyaşı kalitesizleşirken, gözde yanma, batma ve kızarıklık gibi belirtiler görülebiliyor. Bu durum gözlerde arpacık gibi enfeksiyonlara da yol açabiliyor.

Gözleri makyajdan korumanın yolları

1.Makyaj yaparken göz ürünleri gözden dışarı doğru olacak şekilde uygulanmalıdır. Bu uygulama, kullandığınız fırçanın ya da kalemin korneaya zarar vermesini engelleyecektir.

2.Su bazlı ve kolay temizlenebilen ürünler tercih edilmelidir. Bu ürünler cildin nefes almasını sağladığı için göze daha az zarar verecektir.

3.Göz kapağına far uygularken, çok fazla göz kapağı hareketi gerçekleşebiliyor. Bu durum göz kapağındaki kas liflerinin ayrılmasına neden olabilirken, göz kapağı düşüklüğüne de yol açabilir. Bu nedenle uygulama hafif hareketlerle yapılmalıdır.

4.Göze uygulanan far gibi toz ürünler kolayca uçabildiği için göz yüzeyine yapışabiliyor. Bu durum alerjik problemlerin oluşmasını sağlayabildiği için daha çok likit ürünler kullanılmalıdır.

5.Mağazalarda satılan göz kalemi ve rimel gibi test ürünlerinin kullanılması gözler için tehlike arz edebiliyor. Mikrop üremesi ve paylaşımı kolaylaştığı için tester ürünler kullanılmamalıdır.

6.Ne kadar yoğun bir gün geçirilirse geçirilsin uyumadan önce mutlaka cilt ve gözlerin üzerindeki makyaj temizlenmelidir. Temizlenmeyen makyaj iltihaplanmalara neden olabilir.

7.Temizleme esnasında kullanılan pamuk sık sık değiştirilmelidir.

8.Kontakt lensler kullanılıyorsa, makyaj temizleme mutlaka lensler çıkarıldıktan sonra gerçekleştirilmelidir.

9.Bakteriler nemli ve karanlık ortamlarda artabildiği için makyaj süngeri, rimel fırçası ya da onların kapları içerisinde üreyebiliyor. Bu nedenle bir ürünü uzun süre kullanmaktan kaçınılmalıdır.

10.Araç içerisindeyken makyaj yapmamaya dikkat edilmelidir. Yol boyunca gelişebilecek sarsıntı, tümsek gibi unsurlar kullandığınız ürünlerin gözünüze zarar vermesine neden olabilir.

Kaynak: Bültenler