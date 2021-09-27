Makina nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla makina mi, makine mi? - Haberler
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Makina nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla makina mi, makine mi?

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Makina nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru imla makina mi, makine mi?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "makina ". Peki, makina nasıl yazılır? TDK'ya göre makine mi, makine mi yazılır?

Makina kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Peki, makina Tdk'ya göre nasıl yazılır? Makina nasıl yazılır? Makine mi, makine mi? TDK'ya göre makina kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

TDK'YA GÖRE MAKİNE NASIL YAZILIR?

Makine:

(maki'ne), İtalyanca macchina

1. isim, teknik Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzenekler bütünü:

"Tıraş makineleri ile usturalar çekmecelerde dururdu." - Necati Cumalı Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

2. isim Bir alet veya taşıtın hareket etmesini sağlayan mekanizması:

Saatin makinesi. Gramofonun makinesi.

3. isim, halk ağzında Araba, otomobil.

Atasözleri, Deyimler veya Birleşik Fiiller Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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