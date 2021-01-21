Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu
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Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu

21.01.2021 15:00 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:11

Makedonya'dan sınır dışı edilen ve uzun süredir aktif kullandığı sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşım yapmayan Sedat Peker, suskunluğunu "Yanvar-Bakü Katliamı" hakkında yayınladığı mesajla bozdu. Paylaşımın altına çok sayıda kullanıcı yorum yaparken, bunların kimisi destek verdi kimisi ise eleştirel mesajlar yazdı.

Sedat Peker'in Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nde ikamet kurallarını ihlal ettiği için gözaltına alınıp ardından sınır dışı edilmesi gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili suskunluğunu koruyan Sedat Peker, bir süredir paylaşım yapmadığı Twitter hesabından tarihe "Kanlı Ocak" adıyla geçen "Yanvar-Bakü Katliamı" hakkında bir mesaj yayınlayarak suskunluğunu bozdu.

İşte Sedat Peker'in o paylaşımı:

Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu 'Yanvar Katliamı' ile bozdu

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Peker'in paylaşımında "Bakü - Yanvar katliamındaki şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, katliamı yapan Ermeni çetelerini de tüm kalbimle lanetliyorum" sözleri yer aldı. Kullanıcılar ise kısa sürede tweetin altına onlarca yorum bıraktı. Mesajların bir kısmında Sedat Peker'e destek verilirken diğer kısmında ise eleştiriler yer aldı.

MAKEDONYA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden Sedat Peker, bir süre önce yerleştiği Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edilmiş, Makedonya İçişleri Bakanlığı'nın sitesinde "Kısa süreli oturma iznini ihlal ettiği tespit edilen R.S.P. (49), sınır dışı edilmiştir" ifadeleri yer almıştı.

KOSOVA'YA SIĞINMIŞ

Kısa süreli kalış amacına aykırı davranması ve belirlenen ikametgahını kötüye kullanması nedeniyle Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edilen Sedat Peker'in bir başka doğu Avrupa ülkesi olan Kosova'ya sığındığı öne sürülmüştü.

Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu 'Yanvar Katliamı' ile bozdu
Haber Yorumları (3)
ADANALİ: Haberimiz olsun diye geldik, meger yanlis gelmisiz. . . . . Sirk de bulduk kendimizi
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
TÜRK: SIRF ŞEKİL CEZAEVİNDE FETTULLAH GÜLENİN KİTAPLARININI PAYLAŞIYORDU. DİK DURUŞUN YOK NE İŞİN VAR ORALARDA BEN HİÇ BİR ŞEYDEN KORKMAM DİYORSUN
Cevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır
SAHTE KABADAYI: bu kadar boş adama seven ve inanan insanlara şaşırıyorum boş adam
Cevap Yaz 1 17 Yayından Kaldır
500
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