Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov Meclis'te

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov ile görüştü.

TBMM Başkanlık Divanı Toplantı Salonu'nda gerçekleşen görüşmede konuşan Kahraman, İvanov'u Meclis'te görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İvanov da çok ulvi mücadele gerçekleştiren, vatanın birliğini ve dirliğini korumak için büyük mücadeleler gösteren ve maalesef kayıplar veren Türk askerlerine başsağlığı dileklerini iletti.

15 Temmuz hain darbe girişiminden duyduğu üzüntüyü dile getiren İvanov, "Daha o günün sabahında, hiç beklemeden, Türkiye'nin demokratik yollarla seçilmiş temsilcilerinin yanında olduğumuzu ve destek verdiğimizi en açık şekilde gösterdik." dedi.

Görüşmeye; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ile Türkiye-Makedonya Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hüseyin Bürge de katıldı.

Görüşme, daha sonra basına kapalı devam etti.