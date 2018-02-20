Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov
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Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov

- Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un açıklamaları Heyetten detaylar Gazeteci detayları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov

- Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'un açıklamaları
Heyetten detaylar
Gazeteci detayları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi. (4)

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