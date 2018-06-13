Makedonya" Adı Konusunda Çözüm Bulundu (2)

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Makedonya Başbakanız Zoran Zaev, iki ülke arasında yaşanan "Makedonya" adı konusunda çözüm buldu.

Çipras, Zaev ile yaptığı telefon konuşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Kuzey komşumuz adını değiştirmeyi kabul etti. Bundan sonra herkesçe Severna Makedonya (Kuzey Makedonya) olarak adlandırılacak. Bunu bütün resmi kaynaklarında da değiştirecek. Bu konuda Anayasa'da da değişiklikler yapılacak. Bizim için büyük bir başarı olduğu kanısındayım" dedi.

Zaev de, Çipras ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, aldıkları "tarihi bir karar" ile ülkesinin bundan böyle "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" adını taşıyacağını vurguladı ve "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti adı tüm dillere aynı şekilde çevrilecek" dedi.

Zaev, ülkesinin yeni adıyla ilgili anlaşmanın önce Yunanistan ve Makedonya hükümetleri tarafından imzalanacağını ve iki ülke parlamentoları tarafından onaylanacağını, ardından ülke anayasasında gerekli değişikliklerin yapılacağını söyledi.

Zaev ayrıca önümüzdeki sonbaharda yeni isimle ilgili ülkesinde referandumun yapılacağını da ekledi. - Atina