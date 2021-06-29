MAKASLI GALERİCİ CİNAYETİ KAMERADA
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MAKASLI GALERİCİ CİNAYETİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da tartıştığı yakın arkadaşı galerici Üzeyir Ürey'i kalbine sapladığı makas ile öldüren Ömer Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten insan öldürme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Antalya'da tartıştığı yakın arkadaşı galerici Üzeyir Ürey'i kalbine sapladığı makas ile öldüren Ömer Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten insan öldürme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Ömer Demir, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

MAKASLI GALERİCİ CİNAYETİ KAMERADA
MAKASLI GALERİCİ CİNAYETİ KAMERADA
MAKASLI GALERİCİ CİNAYETİ KAMERADA
MAKASLI GALERİCİ CİNAYETİ KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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