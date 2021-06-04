Makaslayan tır yolu trafiğe kapattı
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Makaslayan tır yolu trafiğe kapattı

Makaslayan tır yolu trafiğe kapattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu-Pınarbaşı karayolunda makaslayan tomruk yüklü tır, trafiği bir süreliğine aksamasına sebep oldu.

Kastamonu-Pınarbaşı karayolunda makaslayan tomruk yüklü tır, trafiği bir süreliğine aksamasına sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, Azdavay-Pınarbaşı karayolu üzerinde seyir halindeki tomruk yüklü tır, makas kesmesi sonucu yolda kaldı. Tırın dorsesi yola saplanırken trafik ise durdu. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Çalışmanın ardından makas kesen tır, bulunduğu yerden kaldırılarak Azdavay-Pınarbaşı karayolunda trafik yeniden sağlandı. Yaşanan olayda yaralanan ise olmadı. - KASTAMONU

Makaslayan tır yolu trafiğe kapattı
Makaslayan tır yolu trafiğe kapattı
Makaslayan tır yolu trafiğe kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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