Makas atmaya çalışırken kamyonetin altına girdi: 2'i ağır, 3 yaralı
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Makas atmaya çalışırken kamyonetin altına girdi: 2'i ağır, 3 yaralı

05.10.2020 12:31 | Son Güncelleme: 05.10.2020 12:48
Makas atmaya çalışırken kamyonetin altına girdi: 2'i ağır, 3 yaralı

Diyarbakır-Ergani karayolu üzerinde makas atmaya çalışan otomobil, kamyonetin altına girdi. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam Diyarbakır-Ergani karayolu üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergani istikametine seyir halinde olan otomobil, önündeki kamyoneti sollamaya çalıştı. İddiaya göre kamyonetin sağa, sola kırmasıyla otomobil kamyonete arkadan çarparak altına girdi.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE

Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Makas atmaya çalışırken kamyonetin altına girdi: 2'i ağır, 3 yaralı
Makas atmaya çalışırken kamyonetin altına girdi: 2'i ağır, 3 yaralı
Makas atmaya çalışırken kamyonetin altına girdi: 2'i ağır, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 12:48:23. #1.15#
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