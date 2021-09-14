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Makas atan otomobil faciaya neden oluyordu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Makas atan otomobil faciaya neden oluyordu

Malatya'da makas atan otomobilin çarptığı traktör önünde seyreden içerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu trambüse çarptı.

Malatya'da makas atan otomobilin çarptığı traktör önünde seyreden içerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu trambüse çarptı. Şans eseri yaralananın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Malatya- Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan M.Ö. idaresindeki 34 JU 7948 plakalı Volkswagen marka otomobil, önünde seyreden A.Ö. yönetimindeki 23 P 1490 plakalı New Holland marka traktörü sollamaya çalışırken, traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan traktör ise aynı yöne ilerleyen İ.Ö. idaresindeki 44 EG 668 plakalı trambüse çarptı. Traktörün çarptığı içerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu trambüs kaldırıma çıkarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği kazada şans eseri yaralanan olmaz iken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Makas atan otomobil faciaya neden oluyordu

Makas atan otomobil faciaya neden oluyordu

Makas atan otomobil faciaya neden oluyordu

Makas atan otomobil faciaya neden oluyordu

Makas atan otomobil faciaya neden oluyordu

Makas atan otomobil faciaya neden oluyordu

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