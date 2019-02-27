Cumhur İttifakı'nın Tepebaşı Belediye Başkan adayı Hasan Tuç, "Seçimi kazandıktan sonra ilk işim 300-400 metrekarelik makam odasını terk etmek olacak. Seçimi kazandıktan sonra makam odasını engellilerimizin hizmetine sunacağız." dedi.

AK Parti Eskişehir Tanıtım ve Medya Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ertuğrulgazi Mahallesi sakinleri ve engelli vatandaşlarla bir araya gelen Tuç, AK Parti hükümetlerinin engellilere devrim niteliğinde hizmet ve projeler sunduğunu belirtti.

Tuç, "Bu sayede yıllarca evlerine hapsolan engelliler topluma karıştı. İmkan verildiği zaman 'engelli' olmadıklarını da gösterdiler. Son yıllarda bu yönde yüzlerce başarı hikayesi okuduk, duyduk. Hepsiyle gurur duyduk." ifadelerini kullandı.

Engellilerin daha iyi bir yaşam sürmesinin önündeki engelleri birer birer ortadan kaldırdıklarını vurgulayan Tuç, şunları kaydetti:

"Çalışma hayatına katıldılar, maaş bağlandı, yaşamın her alanında görünür oldular. Aileler de biraz olsun nefes aldı. Elbette daha yapacağımız çok iş var. Tepebaşı'nda bu konuda yapılan güzel çalışmalar var. Engelliler için farkındalık oluşturuldu. Bizim dönemimizde engelli bireylere yönelik hizmet ve şefkat artacak. Seçimi kazandıktan sonra ilk işim 300-400 metrekarelik makam odasını terk etmek olacak. Seçimi kazandıktan sonra makam odasını engellilerimizin hizmetine sunacağız. Böyle bir makam olur mu? Makamda oturmayı zaten sevmem. Hele hele böylesine bir odada asla oturamam."

Kaynak: AA