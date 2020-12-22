MAK Danışmanlık son anket sonuçlarını paylaştı! MHP ve HDP baraj altında kalıyor
Ünlü kamuoyu araştırma şirketi MAK Danışmanlık'ın "Yarın seçim olsa" anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Yüzlerce kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre HDP yüzde 8,2, MHP ise yüzde 7,8 ile baraj altında kalıyor. Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 45,8'de kalırken İYİ Parti ise 11,2 gibi yüksek bir orana sahip.
MAK Danışmanlık son anket sonuçlarını yayınladı. Vatandaşa "Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu yönetildi.
HDP VE MHP BARAJ ALTINDA KALIYOR
Yüzlerce kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre, HDP yüzde 8,2, MHP ise yüzde 7,8 ile baraj altında kalıyor.
İYİ PARTİ'YE SÜRPRİZ
Cumhur İttifakı'nın yüzde 45.8'de kaldığı ankette İYİ Parti'nin yüzde 10.5'lik bir kararsız seçmen olmasına rağmen yüzde 11.2 oy alması dikkat çekti.
İŞTE O ANKETİN SONUÇLARI
Yüzde 10.5'lik kararsız kesimin oyları matematiksel olarak dağıtıldıktan sonra ise ortaya çıkan tablo şöyle oldu: