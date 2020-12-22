MAK Danışmanlık son anket sonuçlarını paylaştı! MHP ve HDP baraj altında kalıyor

Ünlü kamuoyu araştırma şirketi MAK Danışmanlık'ın "Yarın seçim olsa" anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Yüzlerce kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre HDP yüzde 8,2, MHP ise yüzde 7,8 ile baraj altında kalıyor. Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 45,8'de kalırken İYİ Parti ise 11,2 gibi yüksek bir orana sahip.