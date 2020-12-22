MAK Danışmanlık son anket sonuçlarını paylaştı! MHP ve HDP baraj altında kalıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

MAK Danışmanlık son anket sonuçlarını paylaştı! MHP ve HDP baraj altında kalıyor

22.12.2020 13:55 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:16

Ünlü kamuoyu araştırma şirketi MAK Danışmanlık'ın "Yarın seçim olsa" anketinde dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Yüzlerce kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre HDP yüzde 8,2, MHP ise yüzde 7,8 ile baraj altında kalıyor. Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 45,8'de kalırken İYİ Parti ise 11,2 gibi yüksek bir orana sahip.

MAK Danışmanlık son anket sonuçlarını yayınladı. Vatandaşa "Yarın genel seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu yönetildi.

HDP VE MHP BARAJ ALTINDA KALIYOR

Yüzlerce kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre, HDP yüzde 8,2, MHP ise yüzde 7,8 ile baraj altında kalıyor.

İYİ PARTİ'YE SÜRPRİZ

Cumhur İttifakı'nın yüzde 45.8'de kaldığı ankette İYİ Parti'nin yüzde 10.5'lik bir kararsız seçmen olmasına rağmen yüzde 11.2 oy alması dikkat çekti.

İŞTE O ANKETİN SONUÇLARI

MAK Danışmanlık son anket sonuçlarını paylaştı! MHP ve HDP baraj altında kalıyor

Yüzde 10.5'lik kararsız kesimin oyları matematiksel olarak dağıtıldıktan sonra ise ortaya çıkan tablo şöyle oldu:

MAK Danışmanlık son anket sonuçlarını paylaştı! MHP ve HDP baraj altında kalıyor
MAK Danışmanlık son anket sonuçlarını paylaştı! MHP ve HDP baraj altında kalıyor

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İsmail Demir Fahrettin Altun Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Oktay Kaynarca Mustafa Üstündağ
Spor Samatta Adem Büyük Fatih Terim Çağdaş Atan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Alman İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: MAK Danışmanlık son anket sonuçlarını paylaştı! MHP ve HDP baraj altında kalıyor | Haberler.com Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 14:15:59. #1.14#
title