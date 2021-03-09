Mainstream Filmi

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Her şeyin dijital olduğu ve kişinin kimliğini gizli tutmasının imkansızlaştığı çağda, üç kişinin etrafında dönen bir aşk hikayesini konu edinen filmin yönetmen koltuğunda Gia Coppola otururken senaryosunu ise Gia Coppola ile birlikte Tom Stuart kaleme alıyor.

Yönetmen: Gia Coppola

Senaryo: Gia Coppola, Tom Stuart

Oyuncular: Maya Hawke, Andrew Garfield, Kalena Yiaueki, Nat Wolff, Jacqui Getty, Nick Darmstaedter, Colleen Camp, Marshall Bell, Pascale Coppola, Jordan L. Jones, Jefery Levy, Jason Schwartzman, Trevor White, Casey Frey, Kelemete Misipeka, Charles Melton, Gio Padilla, Chang Chris, Alexa Demie, Desmond Napoles, Johnny Knoxville, Nathalie Love, Jake Paul, Patrick Starr, Rola, Jan Jeffcoat, Alyson Van, Charissa Kroeger, Tina Jackson, Noelle Rodriguez

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Mainstream

Yapımcı Firma: American Zoetrope

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 94 dk.

Dağıtıcı Firma: American Zoetrope

Vizyon Tarihi: 01.01.2021

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Kaynak: InterSinema.com