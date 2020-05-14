Mahsur kaldığı çatıya niye çıktığını anlatamadı
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Mahsur kaldığı çatıya niye çıktığını anlatamadı

SİVAS'ta, çıktığı 4 katlı binanın çatısında mahsur kalan Osman K.(33), itfaiye merdiveniyle indirildi.

Mahsur kaldığı çatıya niye çıktığını anlatamadı
14.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 14.05.2020 11:17
SİVAS'ta, çıktığı 4 katlı binanın çatısında mahsur kalan Osman K.(33),  itfaiye merdiveniyle indirildi. Bilincinin yerinde olmadığı görülen Osman K., çatıya neden ve nasıl çıktığı yönündeki sorulara anlamsız yanıtlar verdi

Eskikale Mahallesi Hocam İmam Cami Caddesi'nde, 4 katlı binanın çatısına çıkan Osman K., aşağıya inemeyince itfaiyeden yardım istedi. Adrese polis, sağılık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatı kapısının kilitli olması nedeniyle bina merdivenlerinden indirilemeyen Osman K. için branda  açıldı. Polisin sorduğu soruları yanıtsız bırakan Osman K., itfaiye merdiveniyle indirildi.

NE DEDİĞİ ANLAŞILAMADIOsman K., çatıya nasıl ve neden çıktığı yönündeki sorulara ise, "Dün gece burada kavga oldu. Ben kaçıp, binaya girdim. Sonra çatıda mahkeme kuruldu. Ben orada kaldım" diye yanıtlar verdi.

Çatısına çıktığı binanın yan tarafındaki lokantada çalıştığı ortaya çıkan Osman K., polis merkezine götürüldü.


- Sivas

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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