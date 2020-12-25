Mahsur kalan hastanın imdadına belediye ve sağlık ekipleri yetişti
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Mahsur kalan hastanın imdadına belediye ve sağlık ekipleri yetişti

25.12.2020 00:58 | Son Güncelleme: 25.12.2020 00:58
Mahsur kalan hastanın imdadına belediye ve sağlık ekipleri yetişti

Van'ın Muradiye ilçesinde yolu kardan kapanan mahalledeki hasta, belediye ve sağlık ekiplerinin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde yolu kardan kapanan mahalledeki hasta, belediye ve sağlık ekiplerinin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde yolu kardan kapanan mahalledeki hasta, belediye ve sağlık ekiplerinin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı. İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Kandahar Mahallesi'nde rahatsızlanan 55 yaşındaki kalp hastası Hatice Kaplan'ın yakınları, yolun kapalı olması nedeniyle hastaneye götürülemeyince yardım talebinde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolu açarak sağlık ekiplerinin mahalleye ulaşmasını sağladı. Evde ilk müdahalesi yapılan Kaplan, ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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