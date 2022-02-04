Mahsur kalan doktor dağcılar köylülere şifa oldu

ADİLCEVAZ, BİTLİS (İHA) - Türkiye'nin 3'üncü yüksek dağı olan Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırları içinde bulunan Süphan Dağı'na kış tırmanışa geçen ve içlerinde doktorların da bulunduğu 6 dağcı, fırtına ve tipi nedeniyle 3 bin 200 rakımdan geri döndü. Dönüşe geçen dağcılar, 2 gün misafir oldukları Kışkılı köyündeki köylüleri muayene etti.

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (ODAK) üyeleri ile çeşitli illerden gelen 6 dağcı, Süphan Dağı'na kış tırmanışı yapmaya başladı. Fırtına nedeniyle tırmanışı tamamlayamayan dağcılar Adilcevaz'a bağlı Kışkılı köyüne sığındı. Kar ve fırtına nedeniyle yol kapalı olunca dağcılar 2 gün boyunca köyde mahsur kaldı. 2 gün köyde kalan dağcı doktorlar, köy halkının sevgisine mazhar olurken, muhtar dahil birçok kişi muayene ederek sağlık taramasından geçirdi.

Köyde mahsur kalan doktorlar hasta ve yaşlıları muayene ettiler

Köydeki hasta ve yaşlıları muayene eden doktor Kadir Yıldırım, "Osmaniye'den Süphan Dağı'na tırmanış için geldik. Adilcevaz Kışkılı köyündeyiz. Şu an rakım 2 bin 304 metre. Türkiye'nin en yüksek rakımda bulunan köylerden birisi burası. Dün Adilcevaz ilçesindeki Süphan Dağı'na tırmanış için 02.00'de hareket ettik. Yaklaşık 3 bin 200 rakımda havanın çok ciddi bozulmasıyla rüzgar hızının artması nedeniyle de maalesef tırmanışımızı yarıda kesip dönmek zorunda kaldık. Dönünce de sağ olsun muhtarımız bizi burada 2 gündür misafir ediyor. Bizde köyde bulunan bazı hastalarımızı gelmişken muayene ettik. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Allah sağlık sıhhat şifa versin" dedi.

Osmaniye Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübünün organize ettiği tırmanışa katıldığını söyleyen dağcılardan Ali Rıza Işık ise kötü hava koşullarından dolayı tırmanış yapamadıklarını söyledi. Işık, kar yağışı sebebiyle Kışkılı köyünün yolu da kapalı olunca 2 gün köyde kaldıklarını ve doktor arkadaşları Kadir Yıldırım'ın köydeki hasta ve yaşlıları muayene ettiğini söyledi. - BİTLİS