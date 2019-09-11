Mahsun Kırmızıgül, hastanede yatan oyuncu Erol Demiröz için kan çağrısında bulundu

11.09.2019 13:51

Usta oyuncu Erol Demiröz, bir süredir Başkent Hastanesi'nde tedavi görüyor. Twitter hesabından paylaşım yapan Mahsun Kırmızıgül, Demiröz'ün acil kana ihtiyacının olduğunu söyledi.

KAN ÇAĞRISINDA BULUNDU

Mahsun Kırmızıgül, Twitter hesabına "Başkent Hastanesi'nde tedavi görmekte olan çok değerli sanatçı abimiz Erol Demiröz için B rh(+) pozitif kan aranmaktadır." notunu düştü.

EROL DEMİRÖZ KİMDİR?

Tiyatro ve sinema oyuncusu olan Erol Demiröz 1940 yılında Diyarbakır'da doğdu. 1952 yılında İlkokul , 1958 yılında ortaokul ve liseyiZiya Gökalp okullarında okuyarak bitirdi. Yükseköğrenimini Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi (Gazi Üniversitesi İdari ve İktisadi Bilimler Fakültesi)'inde tamamladı. Askerliğini kısa süreli olarak İzmir Gazi Emir'de yaptı.

Demiröz, 1961 senesinde Halkevleri Genel Merkezi'nde tiyatro çalışmalarına başladı. 1968 de Ankara Sanat Tiyatrosu (AST)'nda oyuncu ve yönetmen kadrosunda yer alarak yüzlerce oyunda rol aldı, onlarca oyunu sahneye koydu. Ayrıca, Yılmaz Güney'in "Sürü" filmi başta olmak üzere on beş kadar sinema filmde rol aldı. Türkiye'de ilk televizyon çocuk dizisi olan "Harun" başta olmak üzere, birçok senaryoya da imza attı. "Babalar ve Oğullar" adlı televizyon dizisinde rol aldı. Mahsun Kırmızıgül'ün senaryolarını yazıp yönettiği "Beyaz Melek" ile "Güneşi Gördüm" adlı filmlerde de önemli roller üstlendi. Sanat yaşamını İstanbul'da sürdüren Erol Demiröz, 1977 yılında, "Ulvi Uraz En İyi Yönetmen Ödülü"nü almıştır.