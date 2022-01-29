Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde baş şüpheli yakalandı, Ece Erken o anın fotoğrafını paylaştı

İstanbul Bakırköy'de önceki gün saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu, 6 kişiden 2'si gözaltına alındı. Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 9 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Toplam 11 şüphelinin emniyette sorguya alındı.

SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

Olayla ilgili daha önce yakalanan Uğur Can Bilge ve Gökhan Karakan'ın ardından İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışması sonucu diğer şüpheliler de yakalandı. Aralarında Drej Ali olarak bilinen Ali Yasak'ın yeğenleri Ali Yasak ve Kadir Yasak'ın da olduğu 11 kişi, 19 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyon ile 24 saat içinde yakalandı. Baş şüphelilerin saklandıkları evde gözaltına alındığı anlar ise kameralara yansıdı.

"RABBİM ŞÜKÜRLER OLSUN"

Ece Erken, eşinin cinayetinde baş şüpheli olarak gösterilen Ali Yasak'ın gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kelepçelenen Yasak'ın fotoğrafını paylaşan Erken, "Rabbim şükürler olsun Allah'ım ne çektiysek çeksin, Allah'ım çok büyüksün çok" dedi.

"YALVARIYORUM EN AĞIR CEZAYI ALSINLAR"

Şüphelilerin gözaltına alındıkları ana ait videoyu da paylaşan Ece Erken "Sayın iç İşleri Bakanı'mızdan ve emniyet birimlerinden Allah razı olsun, onlar yakalanana kadar nefes almadık biz, canımız gitti giden gelmez ama cezasız kalmamalarına şükürler olsun, yalvarıyorum en ağır cezayı alsınlar, bizi yaşarken öldürdüler ne olur en ağır cezayı alsınlar, Allah'ım hem bu dünyada hem ahirette gün yüzü göstermesin bunlara" ifadelerini kullandı.

NE OLDU?

Aralarında alacak meselesi bulunan iki grup 27 Ocak gecesi Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki restoranda görüşmek üzere bir araya gelmiş, çıkan tartışmada silahla ateş açılmıştı. Olay sırasında gruplar arasında aracılık yaptığı öğrenilen avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile şoförü Murat B. vurulmuştu. Mahmutyazıcıoğlu, kurşunun atardamarına isabet etmesi sonucu olay yerinde kan kaybından hayatını kaybetmişti.