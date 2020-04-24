Mahmut Tuncer 'Rızam yok' dedi 165 bin TL kazandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Magazin ›› Mahmut Tuncer 'Rızam yok' dedi 165 bin TL kazandı - Magazin
Mahmut Tuncer, Magazin, Haber

Mahmut Tuncer 'Rızam yok' dedi 165 bin TL kazandı

İZİNSİZ KULLANILDIMahmut Tuncer'in 4 yıl önce açtığı davanın dilekçesinde şu iddialara yer verildi: "Mahmut Tuncer'in halay üzerine söylemiş olduğu sözler kendisiyle bütünleşmiştir.

24.04.2020 07:39 | Son Güncelleme: 24.04.2020 07:39
Mahmut Tuncer 'Rızam yok' dedi 165 bin TL kazandı

İZİNSİZ KULLANILDI

Mahmut Tuncer'in 4 yıl önce açtığı davanın dilekçesinde şu iddialara yer verildi: "Mahmut Tuncer'in halay üzerine söylemiş olduğu sözler kendisiyle bütünleşmiştir. Davalı şirket, buldumbuldum.com sitesinde Tuncer'in izni olmadan, ona ait fotoğraf ve slogan haline gelen cümlelerle ürün satış yaparak 2016 yılından beri haksız kazanç sağlamaktadır."

MAHKEME HAKLI BULDU

Karar duruşmasında Mahmut Tuncer'i haklı bulan mahkeme, 150 bin lira maddi, 15 bin lira manevi tazminatın davalılardan alınarak 2016 yılından itibaren işleyecek faiziyle birlikte sanatçıya ödenmesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, davalılar tarafından piyasaya sürülmemiş ürün varsa satışının önlenmesine hükmetti.

HALAY KOMUTANI

Söz konusu ürünlerde Mahmut Tuncer'in "Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür, halay sizi her yere", "Bana bir mendil verenin kırk yıl halay başı olurum", "Sen benimle halay mı ediyorsun", "21. Halay Komutanı", "Onu sevmek ölümse, halay çek ve gülümse lo" gibi sözleri yer alıyor.

Kaynak: Hürriyet

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Survivor'da 23 Nisan coşkusu! Hep beraber İstiklal Marşı'nı okudular Magazin
Survivor'da 23 Nisan coşkusu! Hep beraber İstiklal Marşı'nı okudular
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü Magazin
Yıldız Tilbe'nin canlı yayın kazası! Kişisel eşyalarının hepsi göründü
İki yıldır yalnız olan Burak, güzel oyuncuyla aşk yaşamaya başladı Magazin
İki yıldır yalnız olan Burak, güzel oyuncuyla aşk yaşamaya başladı
Ünlülerin balmumu heykelleri de 'evde kal' mesajı verdi Magazin
Ünlülerin balmumu heykelleri de 'evde kal' mesajı verdi
Yasemin Özilhan'ın sırtını görenler inanamadı! 'Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?' Magazin
Yasemin Özilhan'ın sırtını görenler inanamadı! "Bu hangi seviye zayıflıktan sonra oluyor?"
Küçük şarkıcı Kuzey'den 23 Nisan'a özel 'Türkiyem' bestesi Magazin
Küçük şarkıcı Kuzey'den 23 Nisan'a özel "Türkiyem" bestesi
Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın
Serenay Sarıkaya, Instagram'da sevgilisi Cem Yılmaz'ın doğum gününü kutladı: İyi ki varsın
Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı
Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı
Doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi'nden üzen korona yorumu
Doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi'nden üzen korona yorumu
Yeni aşkıyla görüntülenen Birce Akalay, sevgilisi görüntülenmesi diye her türlü taktiği denedi
Yeni aşkıyla görüntülenen Birce Akalay, sevgilisi görüntülenmesi diye her türlü taktiği denedi
Della Miles, sokağa çıkamayan çocuklar için yüzüne kedi figürü çizerek ders vermeye başladı
Della Miles, sokağa çıkamayan çocuklar için yüzüne kedi figürü çizerek ders vermeye başladı
Kral Şakir'den 23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel animasyon klip
Kral Şakir'den 23 Nisan Çocuk Bayramı'na özel animasyon klip
Ebru Şallı, 23 Nisan'ı vefat eden oğlunun görüntüleriyle kutladı
Ebru Şallı, 23 Nisan'ı vefat eden oğlunun görüntüleriyle kutladı
Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları
Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi
Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi
İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri
İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı
Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı
Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı
Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı
Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, takımının kazanacağı 3 ödülden men edildi
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, takımının kazanacağı 3 ödülden men edildi
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın mezarı Aile Kabristanı'na taşınacak
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlu Pars'ın mezarı Aile Kabristanı'na taşınacak
Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi
Survivor'da Mert ile Nisa arasında küfür gerilimi! Acun Ilıcalı devreye girdi
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Varank Mustafa Şentop
Magazin Harun Tan Ebru Şallı Yıldız Tilbe Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Tamer Tuna Emre Belözoğlu Ali Şafak Öztürk Fernando Muslera
Daha Fazla Tbmm Çocuk 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Mahmut Tuncer 'Rızam yok' dedi 165 bin TL kazandı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.4.2020 08:13:25. #1.14#
title