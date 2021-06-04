Mahmut Tuncer kimdir? Mahmut Tuncer hayatı ve biyografisi! Mahmut Tuncer kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Mahmut Tuncer, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Mahmut Tuncer hakkında merak edilenler. Mahmut Tuncer hayatı ve biyografisi. Mahmut Tuncer kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Mahmut Tuncer merak konusu oldu. İşte Mahmut Tuncer hakkında merak edilen Mahmut Tuncer kimdir, Mahmut Tuncer hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MAHMUT TUNCER KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Mayıs 1961

Kaç yaşında: 60yaşında

Nereli: Şanlıurfa

Ailesinin beşinci çocuğu olarak 1961 yılında Şanlıurfa'da doğdu. Malatya'dan Urfa'ya göç etmiş Türkmen kökenli bir ailenin çocuğu olan Tuncer, Karakeçili aşireti'dendir. Küçük yaşlardan itibaren futbol ile ilgilenmiş ve Urfaspor'da profesyonel oyuncu olarak görev aldı. Hayatını futbolcu olarak devam ettiren Mahmut Tuncer'in ses sanatçısı olmaya dair hiçbir düşüncesi yoktu. Amatör olarak arkadaş toplantılarında şarkı söylediği zamanlarda arkadaşları tarafından sesi çok beğeniliyordu. 11 Nisan 1979 yılında Urfa'nın kurtuluşunu kutlamak amacı yapılan gecede İbrahim Tatlıses'in gelmemesi nedeniyle teknik direktörü onun sahneye çıkmasını önerdi ve Mahmut Tuncer sahne aldı. İzzet Altınmeşe, Bedia Akartürk, Selahattin Alpay gibi ünlü sanatçıların o yıllarda menajerliğini yapan Mehmet Ali Yanıkoğlu Ankara'dan Urfa'ya gelip Mahmut Tuncer ile tanıştı ve ona "Seni sanatçı yapmaya geldim" dedikten sonra onu Ankara'ya götürdü. Günlüğü 2.500 TL'ye bir pavyonda çalışan sanatçıya, orada sahne alan Belkıs Akkale halk müziğinin ne olduğunu öğretti. 1979 yılında TRT Radyosu'nun açmış olduğu sınavlara katılarak birinci oldu ve 1980 yılında "Uyandım Sabah ile" adlı ilk albümünü çıkardı. Gelen süreç ile birlikte hemen hemen her yıl bir albüm çıkaran Mahmut Tuncer, 2000'li yıllarda uzun süre Flash TV'de eğlence programı sunmuştur.

Ses sanatçılığının yanı sıra 20 film ile başrol oyuncusu olarak rol alan sanatçının 80 tane bestesi bulunmaktadır.

ALBÜMLERİ

1. Yeter (1980)

2. Yar Yüreğim Yar (1982)

3. Sevdim Seni (1983)

4. Sen Ağlama (Raks) (1987)

5. Nazlana Nazlana (1991)

6. Muhtar Emmi (1993)

7. Milcano (1995)

8. Meleğim (1997)

9. Maşallah (Uzelli Stereo) (1999)

10. Kalbimde Sen (2000)

11. Kaderim Ağlıyor (2001)

12. Cenderme (2002)

13. Hıyriye (2003)

14. Hediye (2004)

15. Hasretim (2003)

16. Bileydim (2006)

17. Bu Nasıl Sevda (2011)

18. Mahmut Tuncer (2013)

19. Ankara (2013)

20. Zalim Orta Dünya (2015)

21. Lo by Mahmut Tuncer (2018)