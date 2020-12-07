Mahmut Sami Ramazanoğlu'nun son halifelerinden, Erenköylü Hacı Hikmet Tuzkaya toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mahmut Sami Ramazanoğlu'nun son halifelerinden, Erenköylü Hacı Hikmet Tuzkaya toprağa verildi

07.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:46

- Mahmut Sami Ramazanoğlu'nun son halifelerinden, Erenköylü Hacı Hikmet Tuzkaya toprağa verildi Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun son halifelerinden Muhammed Hikmet Tuzkaya, Pendik Sahil Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

- Mahmut Sami Ramazanoğlu'nun son halifelerinden, Erenköylü Hacı Hikmet Tuzkaya toprağa verildi

İSTANBUL - Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun son halifelerinden Muhammed Hikmet Tuzkaya, Pendik Sahil Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Pendik'teki evinde geçtiğimiz gün çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Muhammed Hikmet Tuzkaya'nın cenazesi, öğle saatlerinde Pendik Sahil Camisi'ne getirildi. Tabutun bulunduğu alana koronavirüs tedbirleri kapsamında, Muhammed Hikmet Tuzkaya'nın sadece yakınları alınırken, diğer cemaat ise bariyerlerin arkasında cenaze namazını kıldı. Oğlu Muhammed Fatih Tuzkaya taziyeleri kabul ederken, cenaze namazının kılınacağı caminin bahçesi, belediye ekipleri tarafından bariyerlerle çevrildi.

Pendik İlçe Müftüsü Musa Bilgiç tarafından helallik alınmasının ardından, yaklaşık 100 kişinin bulunduğu cenaze namazını, Muhammed Hikmet Tuzkaya'nın vasiyeti üzerine Yalova İlahiyat Fakültesi Kuran-ı Kerim hocalarından Mehmet Kılıç kıldırdı. Cenaze namazına, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Erol Kaya, 'Cübbeli Ahmet hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve yüzlerce seveni katıldı.

Muhammed Hikmet Tuzkaya'nın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, kurucusu olduğu Pendik Esenyalı'daki Zümrüt Vakfı Haziresi'nde toprağa verildi.

Mahmut Sami Ramazanoğlu'nun son halifelerinden, Erenköylü Hacı Hikmet Tuzkaya toprağa verildi
Mahmut Sami Ramazanoğlu'nun son halifelerinden, Erenköylü Hacı Hikmet Tuzkaya toprağa verildi
Mahmut Sami Ramazanoğlu'nun son halifelerinden, Erenköylü Hacı Hikmet Tuzkaya toprağa verildi
Mahmut Sami Ramazanoğlu'nun son halifelerinden, Erenköylü Hacı Hikmet Tuzkaya toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN

İlgili Haberler

10 yıl alım garantisi var... Salep tohumları toprakla buluştu
10 yıl alım garantisi var... Salep tohumları toprakla buluştu
Son dakika haberi | Şehit polis, törenle son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Şehit polis, törenle son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Altı araç birbirine girdi: 1 ölü, 10 yaralı
Son dakika haberi: Altı araç birbirine girdi: 1 ölü, 10 yaralı
Haber Yorumları (1)
FATİH SONKUR: ALLAHIM rahmet eylesin gidenlerin yeri dolmuyor büyük veli makamın cennet olsun inşallah
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Öner Erkan Cem Yılmaz Cemal Hünal
Spor Samatta Okan Buruk Caner Erkin Serdar Aziz Gökhan Gönül
Tüm Haberler Adana Bursa Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mahmut Sami Ramazanoğlu'nun son halifelerinden, Erenköylü Hacı Hikmet Tuzkaya toprağa verildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 16:02:27. #1.15#
title