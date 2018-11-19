Mahmut Polat Gazeteciler Cemiyetini Ziyaret Etti

Malatya Vergi Denetim Kurulu Grup Başkanlığından istifa ederek AK Parti'den Yeşilyurt Belediye Başkanlığına aday olan Mahmut Polat Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Yeşilyurt Belediyesinde hizmete talip olurken, tüm paydaşların fikirlerini alarak yapacakları yeni projelerle önce Malatya, sonra ülkede rol model olmayı hedeflediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan aday adayı Mahmut Polat, "Tüm dünyada baş döndürücü bir değişim yaşanıyor. Buna ayak uydurmamız gerekiyor. Malatyalıların sosyal ve ekonomik taleplerine hızlı bir şekilde cevap verebilmek için gece gündüz demeden çalışıp gayret göstereceğiz. Hepimizin ortak paydası olan Yeşilyurt'umuza hizmet etmek için belediye başkanlığına Bismillah deyip talip oldum. Belediye demek hizmet demektir. İnsanlara hizmet hakka hizmettir. Bu sürecin herkese hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Polat'ın Malatya'nın yetiştirdiği değerli bir bürokrat olduğunu kaydeden Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Vahap Güner ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek "bürokratların sahaya inmesi ve siyasete atılması bizleri memnun ediyor. Bu nedenle Sayın Polat'a başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - MALATYA