Mahmut Çınar, kent kültür söyleşilerinin konuğu oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mahmut Çınar, kent kültür söyleşilerinin konuğu oldu

18.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:48
Mahmut Çınar, kent kültür söyleşilerinin konuğu oldu

Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği Kent Kültür Söyleşileri, online olarak devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği Kent Kültür Söyleşileri, online olarak devam ediyor. Etkinliğin bu ayki konuğu sevilen müzisyen ve akademisyen Mahmut Çınar oldu.

Tepebaşı Belediyesi'nin beğeniyle takip edilen ve şehrin kültür geleneği haline gelen Kent Kültür Söyleşileri, sevilen isimleri Eskişehirlilerle bir araya getirmeyi sürdürüyor. Koronavirüs dolayısıyla online olarak devam eden söyleşinin bu ayki konuğu sevilen müzisyen ve akademisyen Mahmut Çınar oldu. Koordinatörlüğünü Haydar Ergülen'in yaptığı "Mahmut Çınar'la Sazlı Sözlü" adlı söyleşide; sinema, tiyatro, müzik ve edebiyat gibi konular üzerine sohbet gerçekleştirildi. Çınar'ın yürüttüğü Askıda Sanat adlı projenin ele alındığı söyleşide, Çınar'ın kaleme aldığı "Bu Su Hiç Durmaz Bülent Ortaçgil" kitabından da bahsedildi.

Daha sonra söyleşi, Mahmut Çınar'ın gitarıyla birlikte "Güz Geçer", "Satır Satır" ve "Sen Benim Şarkılarımsın" adlı şarkıları seslendirmesiyle sona erdi. - ESKİŞEHİR

Mahmut Çınar, kent kültür söyleşilerinin konuğu oldu
Mahmut Çınar, kent kültür söyleşilerinin konuğu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfi Elvan İlham Aliyev Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Serdar Ortaç Şevket Çoruh Defne Samyeli
Spor Falcao Neymar Okan Buruk Abdullah Avcı Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kredi Adana Karar Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mahmut Çınar, kent kültür söyleşilerinin konuğu oldu | Haberler.com Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 16:11:47. #1.15#
title