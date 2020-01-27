Mahmud Abbas, Trump'ın telefonla görüşme isteğini reddetti
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Mahmud Abbas, Trump'ın telefonla görüşme isteğini reddetti

BATI Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın telefonla görüşme isteğini reddettiği bildirildi.

27.01.2020 03:10 | Son Güncelleme: 27.01.2020 03:10
Mahmud Abbas, Trump'ın telefonla görüşme isteğini reddetti

BATI Devlet Başkanı 'ın, ABD Başkanı 'ın telefonla görüşme isteğini reddettiği bildirildi.

Filistin yönetiminden adının açıklanmasını istemeyen üst düzey yetkilinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Trump'ın telefonla görüşme isteği, Abbas tarafından kabul edilmedi.

Görüşme talebinin birkaç gün önce geldiğini belirten kaynak, daha fazla ayrıntı vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da 28 Ocak'ta yapacağı görüşmeden önce "Yüzyılın Anlaşması" planını açıklayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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