Mahkum yeni bölüm var mı? Bu hafta Mahkum 5. bölüm var mı, ne zaman? Bu akşam Fox TV yayın akışı

Mahkum yeni bölüm var mı? Bu hafta Mahkum 5. bölüm var mı, ne zaman? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer almakta. Fox TV'de yayınlanan Mahkum'un oyuncuları arasında Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu, Seray Kaya gibi isimler yer alıyor. Yılbaşı tatilinin ardından pek çok dizi setinde artan koronavirüs vakaları nedeniyle yeni bölümler yayınlanamamakta. Mahkum dizisi yeni bölümleri ile her hafta Perşembe günleri izleyici karşısına çıkıyor. Peki, Mahkum yeni bölüm ne zaman, bugün var mı? İşte Fox TV yayın akışı

MAHKUM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Mahkum dizisi bu akşam (13 Ocak) 5. Bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Dizi saat 20:00'de ekrana gelecek.

5. bölüm özetinde Ali'den duyduklarından sonra ölümün kıyısından dönen Fırat'ın mücadelesi yeniden başlar. Bu esrarengiz çocuğun söyleyecekleri tüm karanlık sırları aydınlatacaktır. Fakat Ali tahliye edilmek üzeredir. Onu dışarıda arama görevi Cemre'ye düşer.

Adli tıptaki imza meselesini çözen Barış, Ferda'nın hayatında Savaş rolünü oynamaya devam eder. Öte tarafta Ali'nin tahliye edildiğini öğrenip harekete geçer. Savcı ile ilişkilerini çözmek adına Ali'ye ulaşmaları gerekmektedir. Bir yanda Cemre, diğer yanda Sasha kilidi çözecek olan Ali'yi köşe bucak aramaya koyulurlar…

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

20:00 Mahkum (Yeni Bölüm)

23:45 Maskeli Beşler İntikam Peşinde

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