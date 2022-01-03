Mahkum yeni bölüm ne zaman? Mahkum 5. bölüm ne zaman, hangi gün? Mahkum 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mahkum yeni bölüm ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Diziseverlerin merakla beklediği Mahkum bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Mahkum dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Mahkum yeni bölüm ne zaman, Mahkum yeni bölüm bugün mü, Mahkum yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

MAHKUM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Yalnız değilsin Savcı. Bütün insanlar mahkum. Kimi özgürlüğe, kimi köleliğe…"

Hücre duvarına kazıdığı ipuçlarının peşinde olan Fırat, Hacı'yı köşe bucak arar. İpuçlarını vermeye kolay kolay niyetli olmayan Hacı, Fırat'ı büyük riske sokacak isteklerin peşindedir. Fırat bir yandan ipuçlarını kovalarken diğer tarafta Cemre, davanın seyrini değiştirecek bir hamle yapar. Yeniden olay yeri canlandırma için savcılığı büyük baskı altına almıştır.

Savaş'ın geçmişinden gelen gizemli kadın Ferda, Barış'ın hayatını allak bullak eder. Zarfları kimin yolladığını çözmeye çalışırken, bir de bu kadının ortaya çıkması Barış'ı iyiden iyiye köşeye sıkıştırır. Yoksa o zarfları yollayan Ferda mıdır? Barış, Sasha'nın da yardımıyla bu çok bilinmeyenli denklemi çözme mücadelesine girişir…

Ekranların yeni dizisi Mahkum'un yeni bölümünün 6 Ocak 2022 Perşembe akşamı saat 20:00'da ekrana gelmesi bekleniyor.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet