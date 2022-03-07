Mahkum yeni bölüm fragmanı İZLE! Mahkum yeni bölümde ne olacak? Mahkum 13. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Mahkum yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Mahkum dizisinin 13. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Mahkum konusu nedir? Mahkum 13. Fragmanı nasıl izlenir!Mahkum oyuncuları

MAHKUMSON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fırat'ın ve arkadaşlarının firarı, Barış'ın kurduğu tüm düzenin alt üst olmasına neden olacaktır. İçeride kontrol altında tuttuğu Fırat, şimdi her an cinayet bıçağını bulup Barış'ın sonunu getirebilir. Artık şehrin sokaklarında gezen düşmanının yanında bir de köstebek meselesi Barış'ı zora sokar. Barış kılığında müebbetlik katil, Savaş kılığında ölüm cezası olan köstebektir. Bu girdaptan kurtulmak için feda edecek bir kurban seçmek zorunda kalır.

Büyük firar planıyla cezaevinden kaçan Fırat ve arkadaşları, kendilerini güvene aldıktan sonra harekete geçerler. Amaç cinayetin işlendiği gerçek bıçağı bulmaktır. Zihninin karanlıklarında yolculuğa çıkan Fırat, hiç beklemediği bir yerde bulur kendini. Bıçağı alıp, özgürlüğüne kavuşabilecek midir?

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