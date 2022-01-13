Mahkum saat kaçta bitiyor? Mahkum dizisi kaçta başlıyor, ne zaman bitiyor?

Mahkum saat kaçta bitiyor? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Mahkum dizisi dikkat çeken konusu ve oyuncu kadrosuyla perşembe akşamları seyircinin karşısına çıkıyor. Dizinin başrollerinde Onur Tuna ve İsmail Hacıoğlu yer alıyor. Dizi güney Kore yapımı diziden Türk televizyonlarına uyarlanmıştır. Mahkum hangi gün, saat kaçta?

MAHKUM KONUSU NEDİR?

Fırat Bulut, İstanbul Adliyesi'nde görevli bir cumhuriyet savcısıdır. Başarılı bir savcı olan Fırat, eşi Zeynep ve 5 yaşındaki kızı Nazlı'yla mutlu bir hayat yaşar. Ancak bir gün uyandığında son 4 ayda olanları hiçbir şekilde hatırlamadan kendisini cezaevinde bulur. En son hatırladığı anısı, kızının doğum gününü kutladığı gecedir. Şok ve dehşet içinde; karısını ve kızını öldürmekle suçlandığını fark eder. İkinci duruşması yaklaşmaktadır ve müebbet cezasına çarptırılmıştır. Karısını ve kızını gerçekten öldürmüş müdür? Cumhuriyet savcısı Fırat Bulut'un hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önde gelen ailelerinden olan Yesarilerin halefleri olan ikiz kardeşlerden Barış Yesari'nin davasıdır. Barış Yesari'nin evinde bir genç kız öldürülmüştür. Hafızası geçici olarak mı yoksa sonsuza dek mi kaybolmuştur teşhis konulamayan Fırat Bulut, masumiyetini kanıtlamak için hem hatırlamak hem hayatta kalmak hem de cezaevinden kaçmak zorundadır.

MAHKUM SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Mahkum dizisi, saat 20:00 itibarıyla başlamakta. FOX TV'nin yayın akışına göre bir sonraki yağım 23.45'te başlamakta. Dizi bu saate kadar sürmektedir.

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