Mahkum nerede çekiliyor? Mahkum dizisi hangi il ve ilçede çekiliyor? Mahkum dizi çekimleri nerede yapıldı?

FIRAT, MALATYA (Haberler.com) - Mahkum, MF Yapım imzalı, Aralık 2021'de FOX'ta yayımlanmaya başlayacak olan aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Mahkum dizisi nerede çekiliyor? Mahkum hangi ilimizde çekiliyor? Mahkum dizisi hangi ilçede çekilmektedir?

MAHKUM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Mahkum dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin çoğu sahnesi İstanbul'un çeşitli semtlerinde ve ilçelerinde çekilmektedir.

MAHKUM KONUSU NE?

İdealist bir Cumhuriyet Savcısı olan Fırat Bulut (Onur Tuna), bir sabah uyandığında kendini cezaevinde bulur. Hiçbir şey hatırlamıyordur ve eşiyle kızını öldürmekten yargılanıyordur. Kendisine kurulan komployla bu çıkmaza düşen Fırat, masumiyetini kanıtlayabilecek midir?

MAHKUN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut : 1-

İsmail Hacıoğlu : Barış Yesari/Savaş Yesari : 1-/1

Seray Kaya : Avukat Cemre Uysal : 1-

Melike İpek Yalova : Büge Yesari : 1-

Bülent Düzgünoğlu : Başsavcı : 1-

Hakan Salınmış : Beybaba : 1-

Nihal Koldaş : Tomris Yesari : 1-

Mehmet Ulay : Zahit Yesari : 1-

Hakan Karsak : Hacı Alagöz : 1-

Anıl İlter : Savcı Tahir : 2-

Tugay Mercan : Paşa : 1-

Hayal Köseoğlu : Sasha : 1-

Muharrem Türkseven : Kanber : 1-

Bülent Seyran : Cezaevi Müdürü : 1-

Furkan Kalabalık : Bekir : 1-

Burcu Cavrar : Ceyda : 1-

Alara Bozbey : Zeynep Bulut : 1-

Gürberk Polat : Eren : 1-

Murat Şahan : Gardiyan Mücahit : 1-

Gülçin Hatıhan : Nazan : 2-

Ece İrtem : Ferda Doğu : 3-

Ramiz Mullamusa : Ali : 4-

Alya Sude Mazak : Nazlı Bulut : 1-

İlker Yağız Uysal : Zahit Can Yesari : 1-

Gökhan Tercanlı : Zafer : 1-4

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