Mahkum ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mahkum hangi günler yayınlanıyor? Salı mı Perşembe mi? Bugün var mı?
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Mahkum, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin ne zaman, saat kaçta başlayacağı merak ediliyor. Peki, Mahkum ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mahkum hangi günler yayınlanıyor? Salı mı Perşembe mi? Bugün var mı? Mahkum hangi günler yayınlanıyor? Detaylar yazımızda...
Mahkum dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda izleyiciler tarafından merak edildi. Dizinin ilk hafta yayın günü hem Salı hem Perşembe idi. Yani ilk hafta 2 bölüm birden çıkmıştı. Şuanda ise sadece Perşembe günleri ekrana geliyor. Peki, Mahkum ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mahkum hangi günler yayınlanıyor? Salı mı Perşembe mi? Bugün var mı?
Mahkum dizisi her Perşembe saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor.
Fırat Bulut, İstanbul Adliyesi'nde görevli bir cumhuriyet savcısıdır. Başarılı bir savcı olan Fırat, eşi Zeynep ve 5 yaşındaki kızı Nazlı'yla mutlu bir hayat yaşar. Ancak bir gün uyandığında son 4 ayda olanları hiçbir şekilde hatırlamadan kendisini cezaevinde bulur. En son hatırladığı anısı, kızının doğum gününü kutladığı gecedir. Şok ve dehşet içinde; karısını ve kızını öldürmekle suçlandığını fark eder. İkinci duruşması yaklaşmaktadır ve müebbet cezasına çarptırılmıştır. Karısını ve kızını gerçekten öldürmüş müdür? Cumhuriyet savcısı Fırat Bulut'un hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önde gelen ailelerinden olan Yesarilerin halefleri olan ikiz kardeşlerden Barış Yesari'nin davasıdır. Barış Yesari'nin evinde bir genç kız öldürülmüştür. Hafızası geçici olarak mı yoksa sonsuza dek mi kaybolmuştur teşhis konulamayan Fırat Bulut, masumiyetini kanıtlamak için hem hatırlamak hem hayatta kalmak hem de cezaevinden kaçmak zorundadır.
Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut
İsmail Hacıoğlu : Barış Yesari/Savaş Yesari
Seray Kaya : Cemre Uysal
Melike İpek Yalova : Büge Yesari
Bülent Düzgünoğlu : Başsavcı
Hakan Salınmış : Beybaba
Nihal Koldaş : Tomris Yesari
Mehmet Ulay : Zahit Yesari
Hakan Karsak : Hacı Alagöz
Anıl İlter : Tahir
Tugay Mercan : Paşa
Hayal Köseoğlu : Sasha
Muharrem Türkseven : Kanber
Bülent Seyran : Cezaevi Müdürü
Furkan Kalabalık : Bekir
Burcu Cavrar : Ceyda
Alara Bozbey : Zeynep Bulut
Gürberk Polat : Eren
Murat Şahan : Gardiyan
Gülçin Hatıhan : Nazan
Ramiz Mullamusa : Ali
Alya Sude Mazak : Nazlı Bulut
İlker Yağız Uysal : Zahit Can Yesari
Gökhan Tercanlı : Zafer