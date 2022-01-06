FIRAT, MALATYA (Haberler.com) - Mahkum dizisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda izleyiciler tarafından merak edildi. Dizinin ilk hafta yayın günü hem Salı hem Perşembe idi. Yani ilk hafta 2 bölüm birden çıkmıştı. Şuanda ise sadece Perşembe günleri ekrana geliyor. Peki, Mahkum ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Mahkum hangi günler yayınlanıyor? Salı mı Perşembe mi? Bugün var mı?

MAHKUM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Mahkum dizisi her Perşembe saat 20:00 'da Fox TV'de yayınlanıyor.

Fakat dizinin yeni bölümü bugün yani 6 Ocak Perşembe yılbaşı arası nedeniyle ekranlara gelmeyecek. Dizinin yeni bölümü haftaya çıkacak. Bugün Fox TV'de "Naz Evi" filmi olacak.

MAHKUM KONUSU NE?

Fırat Bulut, İstanbul Adliyesi'nde görevli bir cumhuriyet savcısıdır. Başarılı bir savcı olan Fırat, eşi Zeynep ve 5 yaşındaki kızı Nazlı'yla mutlu bir hayat yaşar. Ancak bir gün uyandığında son 4 ayda olanları hiçbir şekilde hatırlamadan kendisini cezaevinde bulur. En son hatırladığı anısı, kızının doğum gününü kutladığı gecedir. Şok ve dehşet içinde; karısını ve kızını öldürmekle suçlandığını fark eder. İkinci duruşması yaklaşmaktadır ve müebbet cezasına çarptırılmıştır. Karısını ve kızını gerçekten öldürmüş müdür? Cumhuriyet savcısı Fırat Bulut'un hapsedilmesinden önce araştırdığı en son dava, ülkenin en önde gelen ailelerinden olan Yesarilerin halefleri olan ikiz kardeşlerden Barış Yesari'nin davasıdır. Barış Yesari'nin evinde bir genç kız öldürülmüştür. Hafızası geçici olarak mı yoksa sonsuza dek mi kaybolmuştur teşhis konulamayan Fırat Bulut, masumiyetini kanıtlamak için hem hatırlamak hem hayatta kalmak hem de cezaevinden kaçmak zorundadır.

MAHKUM OYUNCULARI KİMLER?

Onur Tuna : Savcı Fırat Bulut

İsmail Hacıoğlu : Barış Yesari/Savaş Yesari

Seray Kaya : Cemre Uysal

Melike İpek Yalova : Büge Yesari

Bülent Düzgünoğlu : Başsavcı

Hakan Salınmış : Beybaba

Nihal Koldaş : Tomris Yesari

Mehmet Ulay : Zahit Yesari

Hakan Karsak : Hacı Alagöz

Anıl İlter : Tahir

Tugay Mercan : Paşa

Hayal Köseoğlu : Sasha

Muharrem Türkseven : Kanber

Bülent Seyran : Cezaevi Müdürü

Furkan Kalabalık : Bekir

Burcu Cavrar : Ceyda

Alara Bozbey : Zeynep Bulut

Gürberk Polat : Eren

Murat Şahan : Gardiyan

Gülçin Hatıhan : Nazan

Ramiz Mullamusa : Ali

Alya Sude Mazak : Nazlı Bulut

İlker Yağız Uysal : Zahit Can Yesari

Gökhan Tercanlı : Zafer

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